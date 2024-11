Anziano cade in bosco mentre fa legna e muore

VICENZA - Un 86enne di Arsiero è stato trovato morto, per una probabile caduta, in un bosco dove era andato a fare legna. Lo rende noto il Soccorso alpino del Veneto che rileva come l'allarme era scattato ieri sera quando l'uomo non aveva fatto rientro a casa. Gli ultimi contatti erano stati attorno a mezzogiorno.



Scattato l'allarme sono intervenuti i Carabinieri che a loro volta hanno attivato il Soccorso alpino Rinvenuta l'auto della vittima parcheggiata, le squadre si sono divise per perlustrare l'area, sul posto anche i Vigili del fuoco. Trovato il corpo e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata trasportata sulla strada e affidata al carro funebre.