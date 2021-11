Anziani al freddo e sotto la pioggia per fare la terza dose di vaccino a Vedelago

VEDELAGO – Diversi lettori ci hanno segnalato disagi al centro vaccinale di Vedelago, una struttura che serve il comprensorio di Castelfranco Veneto e Montebelluna. In particolare, gli utenti lamentano la mancanza di una copertura dove attendere il proprio turno per essere vaccinati così come spiega un utente: “Ci tocca stare fuori al freddo e siamo tutti anziani. Fino a poco fa pioveva! Veniamo qui per evitare di ammalarci di Covid e rischiamo di tornare a casa con la polmonite”.



Va detto che il centro di Vedelago ha rimpiazzato l’efficientissimo sito di Riese Pio X dove organizzazione e strutture erano oramai rodate, con più di una copertura esterna, per garantire la protezione dalle intemperie. Ma i problemi sono anche altri: “Mio padre è sulla sedia a rotelle e non è previsto alcun percorso, per raggiungere lo stabile. Insomma, chi ha difficoltà a deambulare – e qui sono più di uno visto che sono anziani - si ritrova a non avere risposte alla proprie esigenze”.



Ma i motivi d’insoddisfazione non si fermano qui. Altri lamentano la mancanza di distanziamento tra le persone (vedi foto) e c’è chi spiega che: “Ci sono solo 15 posti. Li ho contati perché mi sembra assurdo. L’alternativa è di parcheggiare lungo la strada oppure alla Casa di riposo ma è lontano e per chi è avanti con gli anni non è una camminata facile. Noi siamo qui da un po’ perché tocca fare la fila e ora abbiamo appena saputo che l’attesa è lunga perché si sono solo due medici. Ma qualcuno si rende conto che a vaccinarsi in questo momento sono gli anziani?”.



L’Ulss 2 Marca Trevigiana, interpellata sui disagi segnalatici dai lettori di OggiTreviso, spiega che: “Nei prossimi giorni verrà istallata una copertura riscaldata in modo che per l’attesa ci sarà un confort decisamente superiore. Per quanto riguarda i medici è in fase di potenziamento il centro vaccinale proprio per ridurre o eliminare i tempi d’attesa Nell’ultimo periodo sono stati inseriti dei medici nuovi e anche per questo ci mettono un po’ di più e l’attesa è un po’ più lunga ma anche questo verrà risolto”.



FOTO: il percorso poco agevole che deve fare chi ha la carrozzina (sopra); auto parcheggiate lungo la strada, in entrambi i sensi di marcia (sotto)