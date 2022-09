Anziane si perdono di notte, in salvo grazie alla Polizia

UDINE - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Udine hanno soccorso, in due distinti interventi, due anziane donne che vagavano da sole di notte e che si trovavano in difficoltà.



Nel primo caso, la chiamata alle forze dell'ordine è giunta da una ragazza, che aveva ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un'anziana signora, di 85 anni, che si era persa mentre passeggiava: dopo averla identificata ed aver accertato che viveva in un comune limitrofo, gli agenti l'hanno riaccompagnata a casa affidandola ai congiunti, che l'attendevano preoccupati.



Nel secondo caso, una donna di 80 anni è stata individuata mentre camminava, confusa e sotto la pioggia, non ricordando dove fosse diretta: dopo una serie di accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che risiedeva in una struttura protetta, dalla quale si era allontanata da poco e dove l'hanno riaccompagnata per affidarla alle infermiere.