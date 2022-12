Anziana uccisa: sempre gravissime le condizioni del marito

PADOVA - Sono sempre gravissime le condizioni di salute di Giorgio Miatello, 89 anni, ricoverato da tre giorni in rianimazione all'ospedale di Padova. Della sua aggressione con un corpo contundente e con un coltello e della morte della moglie Maria Angela Sarto, 84 anni, entrambi residenti a San Martino di Lupari, è accusata la figlia Diletta Miatello, 51 anni. Dopo l'arresto in un albergo di Romano d'Ezzelino, la donna si è chiusa in un mutismo assoluto. Molti testimoni hanno riferito ai Carabinieri che svolgono le indagini che da tempo la presunta omicida era in lite con i familiari per questioni di denaro. Non è stata ancora fissata la data in cui l'anatomopatologo Rafi El Mazloum, dell'Istituto di medicina legale dell' Università di Padova, nominato dal pm Marco Brusegan che coordina le indagini, effettuerà l'autopsia sul corpo dell'anziana.