Anziana uccisa: figlia non risponde davanti al gip

PADOVA - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip Diletta Miatello, 51 anni, ritenuta responsabile dell'omicidio della madre, Maria Angela Sarto, 84, e del ferimento del padre Giorgio Miatello (89), fatti avvenuti martedì nella casa dei due anziani a San Martino di Lupari (Padova). Lo ha reso noto la legale della donna, Elisabetta Costa. Il Gip di Padova, dopo l'udienza durata pochi minuti, ha convalidato l'arresto con l'ipotesi di reato di omicidio e lesioni aggravate. "E' in uno stato mentale drammatico - ha detto l'avvocato Costa - a me del tutto sconosciuto rispetto alla persona che era tempo fa. Una situazione umanamente difficile, perché è quasi impossibile stabilire un rapporto con la mia assistita". Nel frattempo l'esame autoptico eseguito oggi non sarebbe risultato definitivo, ulteriori accertamenti - secondo Costa che ha rinunciato ad un perito di parte - saranno effettuati per approfondire in modo dettagliato modalità e causa del decesso dell'84enne mentre la situazione clinica del padre di Diletta resta grave e potrebbe influenzare, in futuro, l'ipotesi di reato.