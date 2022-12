Anziana uccisa: domani l'udienza di convalida davanti al Gip

PADOVA - Si terrà domani l'udienza davanti al Gip per la convalida dell'arresto di Diletta Miatello, 51 anni, ritenuta responsabile dell'omicidio della madre, Maria Angela Sarto, 84, e del ferimento in modo grave del padre Giorgio Miatello (89), delitti avvenuta nella casa degli anziani a San Martino di Lupari (Padova). Lo ha reso noto il legale della donna, Elisabetta Costa, che oggi ha sentito la sua assistita nel carcere di Montorio Veronese (Verona) dov'è al momento reclusa. "La signora è molto provata - ha detto Costa - e il colloquio che ho avuto è stato solo tecnico nel tentativo di spiegare quanto accadrà domani". "E' stato difficile comunicare - ha aggiunto la legale - perché la signora è in uno stato tale da capire poco o nulla di quanto le si dice e soprattutto non riesce a parlare". "E' una persona con una grande sofferenza psicoemotivo - ha sottolineato Costa -, e ogni considerazione sulla vicenda, di cui ancora non ho visto alcun atto, è prematura". "L'unica certezza che ho avuto - ha spiegato - è quella che alle spalle, e ben prima di due giorni fa, della signora ci sia una problematica psichica con un pregeresso importante tanto che sto cercando di raggiungere chi l'ha avuta n cura". L'avvocato conferma che è stato dato incarico per l'autopsia sul corpo di Maria Angela Sarto ma "non nomineremo un nostro perito - ha concluso - affidandoci a quello della Procura". Dopo l'arresto in un albergo di Romano d'Ezzelino in seguito al delitto, pare per motivi economici per i quali era in continua lite con i genitori, la donna si è chiusa nel silenzio.