Anziana a terra durante rapina, il sindaco la chiama

VICENZA - "Signora, le assicuro che aumenteremo la vigilanza e gli sforzi": sono le parole di rassicurazione che il neo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha espresso telefonando personalmente ad una anziana di 90 anni, vittima nei giorni scorsi di un tentativo di borseggio compiuto da un uomo di mezza età che l'ha buttata a terra. "Ho voluto contattala personalmente la nostra concittadina - spiega il primo cittadino- per due ragioni. Primo, perché anche solo sotto il profilo umano e simbolico, ci tenevo a che la signora sentisse la vicinanza delle istituzioni e in particolare del suo Comune. Secondo, perché si tratta di un episodio particolarmente spiacevole e doloroso nelle sue modalità: uno scippo in pieno giorno, di domenica, da parte a quanto pare di un quarantenne, ai danni di una novantenne". Da decenni l'area di Campo Marzo, dove è avvenuto il fatto, è teatro di episodi di microcriminalità, soprattutto spaccio di droga, nonostante i maggiori controlli delle forze dell'ordine.

"È una notizia che mi ha turbato - aggiunge - e che mostra quanto lavoro c'è da fare per cercare di migliorare le condizioni di vivibilità di aree della nostra città, come Campo Marzo, che in questi anni sono lentamente ma costantemente state 'sottratte' ai cittadini". La telefonata si è chiusa con un abbraccio virtuale e una promessa: "dedicheremo ogni nostra energia a far sì che le strade della nostra città siano progressivamente recuperate, e che nessuno si senta lasciato solo o indietro. Se poi, come pare, l'area in cui è avvenuto il misfatto è 'cieca' per le telecamere che controllano il parco, questo sarà un ulteriore stimolo a concretizzare quanto proposto nei mesi scorsi". Secondo quanto ricostruito, in occasione dello scippo, la donna, che portava a piedi la bicicletta, è caduta ma non riportato ferite, al punto che non ha voluto essere accompagnata in ospedale per controlli. E' comunque riuscita a trattenere la borsa, contenente pochi euro, evitando così di essere rapinata. (ANSA)