Anziana cade in casa e chiede aiuto, salvata dai poliziotti

VICENZA - Un donna anziana, che vive da sola, è caduta in casa di notte e per ore ha chiesto disperatamente aiuto sino a quando una vicina di casa ha allertato la centrale operativa della Questura di Vicenza, città dove è avvenuto il fatto. Gli agenti della Squadra Volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno udito le grida di aiuto provenire dal primo piano di una palazzina e hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, i quali, non avendo altra possibilità, hanno forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno i poliziotti hanno trovato l'anziana signora, riversa a terra e ormai con un solo filo di voce. L'anziana è stata poi trasportata all'ospedale in ambulanza per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sarebbero tranquillizzanti.