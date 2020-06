INVITIAMO GLI INTERESSATI A PRENOTARE IN ANTICIPO, ricordando che le prenotazioni possono essere solo TELEFONICHE (0438 551899) o direttamente al BOTTEGHINO, per un MASSIMO di 4 PERSONE assieme.





ANTROPOCENE - L'epoca umana

Regia: Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier

Documentario – Canada 2019, 87', colore



Immagini straordinarie, così belle da far dimenticare quanto sono tragiche. E questo per raccontare la lenta morte annunciata della Terra. 'Antropocene - L'epoca umana', con la voce narrante di Alba Rohrwacher, è un documentario di poche parole, ma fa parlare piuttosto, in un viaggio nei sei continenti, le immagini. Ovvero, in Kenya, le cataste d'avorio sequestrate ai bracconieri e pronte ad essere bruciate; in Siberia, a Norilsk la città più inquinata del paese, le miniere di nichel e altri metalli più grandi del mondo; il deserto cileno di Atamacama punteggiato di vasche gialle o azzurre dove si tratta il litio, fondamentale per le batterie dei telefoni o delle auto elettriche e, ancora, a Immerath, in Germania, un luogo spettrale dove si sono abbattute case e perfino una chiesa pur di allargare le miniere di carbone a cielo aperto.

Il film segue la ricerca di un gruppo internazionale di scienziati, l’Anthropocene Working Group che, dopo 10 anni di lavoro, sostiene la teoria che gli ultimi 10.000 anni costituiscano un'era geologica vera e propria: ovvero che l'umanità sta sfruttando, più del dovuto, il pianeta, compromettendone lo stato e con conseguenze potenzialmente ancora più gravi e, molto probabilmente, irreversibili.