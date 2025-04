Antonella Viola dice no: non sarà candidata alla presidenza del Veneto - VIDEO

PADOVA - Antonella Viola non sarà la candidata presidente della Regione Veneto per il centrosinistra. La scienziata padovana ha deciso di declinare la proposta avanzata dal Partito Democratico e dalla coalizione progressista, motivando la propria scelta con la volontà di rimanere libera da vincoli ideologici e partitici. Attraverso un videomessaggio diffuso su Instagram, la professoressa ha chiarito che il suo ruolo di scienziata richiede indipendenza di pensiero e giudizio. Per questo, ha spiegato di non sentirsi pronta ad accettare un incarico che la porterebbe dentro le dinamiche della politica attiva.



Nonostante il rifiuto, Viola ha espresso gratitudine per l’offerta ricevuta e ha ribadito la sua disponibilità a collaborare da esterna, nel caso si presentasse l’opportunità di offrire un supporto tecnico su temi specifici.



La decisione è maturata dopo giorni di riflessione e confronti all’interno del panorama politico e culturale veneto, dove il suo nome era emerso come figura autorevole e potenzialmente unificante.

La scienziata ha preferito tornare alla sua attività principale: la ricerca, che ha definito la vera passione della sua vita. Il centrosinistra dovrà ora individuare un nuovo profilo per affrontare la corsa verso Palazzo Balbi.