ANTICO TROI DEI CIMBRI. ALT BEGALE BON TZIMBARN.

In collaborazione con Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio e Veneto Agricoltura

Domenica 22 maggio

Visita al MUC ed Escursione guidata.

Percorrere gli stessi sentieri dove camminavano gli antichi cimbri che si spostavano dal Cansiglio alle valli circostanti per trasportare il legname, ascoltare la stessa foresta, camminare all'ombra degli stessi faggi.

RITROVO: ore 10.00 al MUC (Museo dell’Uomo in Cansiglio).

LUNGHEZZA: circa 6 km

DISLIVELLO: 200 m circa

DURATA : 6 ore max (comprensive di visita al museo ed escursione con pause per il pranzo al sacco e per le "spiegazioni")

DIFFICOLTA': Escursionistica (secondo tabella di difficoltà CAI)

CELLULARE: 340 0970996 Email: de.natura2016@gmail.com

NOTE TECNICHE

Necessarie calzature con carro armato (assolutamente no scarpe da ginnastica con suola liscia o sneakers), abbigliamento comodo, a strati, adeguato ad un'escursione in montagna, in mancanza dei quali si potrà essere esclusi a insindacabile giudizio della guida, che si riserverà anche di variare il percorso o annullare in caso di condizioni meteo avverse o comunque non idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza dei partecipanti. Consigliati i bastoncini da trekking.

Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.