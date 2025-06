Per anni aiuta l'amica in difficoltà: cene pagate, viaggi condivisi, poi l'incredibile scoperta

Per anni ha creduto che l’amica vivesse in condizioni economiche difficili, al punto da sostenerla con gesti concreti: cene pagate, viaggi condivisi, una presenza affettuosa e costante. L’ha persino inserita nel proprio testamento. Un’amicizia che dura da più di cinquant’anni, nata tra i banchi di scuola e coltivata giorno dopo giorno che ora potrebbe spezzarsi per una verità nascosta troppo a lungo. È la storia, toccante e dolorosa, raccontata da una lettrice alla rubrica di Lori Gottlieb sul New York Times.



"Siamo amiche dai tempi del liceo. Abbiamo 68 anni e ci sentiamo tutti i giorni. Per me era come una sorella”, scrive la donna, ancora incredula nel ripercorrere la scoperta che ha segnato un prima e un dopo nella sua vita. Per anni ha creduto che l’amica vivesse in condizioni economiche difficili ma solo di recente ha scoperto la verità: da dieci anni, la presunta amica in difficoltà possiede un immobile ereditato da un ex compagno. Una casa che affitta regolarmente e da cui riceve un reddito stabile, silenziosamente accumulato in banca. Una realtà mai condivisa, neppure accennata.



Il colpo di grazia? “Tutti i nostri amici lo sapevano, tranne me”. Un’esclusione che brucia più della bugia stessa, che trasforma un’amicizia intima in un terreno di menzogne e omissioni. “Dice di non avermelo detto per paura che mi arrabbiassi o fossi gelosa", racconta la lettrice. Ma le motivazioni non bastano. Non è la somma del denaro ciò che pesa, ma il senso di essere stata ingannata, manipolata, tenuta fuori da una verità fondamentale. “Non mi importa dei soldi, ma della verità che tra amici dovrebbe essere sacra”.