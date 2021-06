Annega a 13 anni durante l'allenamento di kayak

GORIZIA - Annegato nel fiume Isonzo, vittima un 13enne: l’episodio è accaduto in provincia di Gorizia, al confine di Stato con la Slovenia.



L’adolescente stava partecipando ad un allenamento di kayak: per cause da accertare è finito in acqua e non è più riemerso.



È accaduto verso le 16.30 di mercoledì. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gorizia con i colleghi sloveni per cercare il corpo del ragazzino, riemerso poco dopo.