Anna Zhang da Venezia alla vittoria di Masterchef 14

VENEZIA - Cresciuta tra Venezia e Rovigo dopo essere arrivata con i genitori dalla Cina, Anna Yi Lan Zhang è la vincitrice della 14esima edizione di MasterChef Italia. Giovedì sera la proclamazione dei tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, dopo aver assaggiato il menù “L’Eden di YilAnna” proposto dalla concorrente in un mix di sapori e prodotti che lega Pechino e Venezia.

Nata a Milano, la 32enne, residente a Venezia, dopo gli studi universitari, la specializzazione in Fashion Styling e un lavoro come sales management, ha scoperto la sua vera passione per la cucina durante la pandemia. Da lì ha deciso di mettersi in gioco e provare a realizzare il suo sogno: diventare una chef prestigiosa. “Finalmente ho trovato la mia strada. Non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina. Il valore più grande che abbiamo è l'autenticità, e non dobbiamo sentirci fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima”, ha detto subito dopo la vittoria.