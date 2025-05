Anna Chiti, 17 anni, muore impigliata nell’elica del catamarano al primo giorno di lavoro

VENEZIA – Una tragedia ha colpito la laguna veneziana sabato 17 maggio: Anna Chiti, 17 anni, studentessa dell’Istituto Nautico di Venezia, è morta dopo essere caduta da un catamarano ormeggiato alla Marina Sant’Elena. La giovane, al suo primo giorno di lavoro come marinaia, è rimasta impigliata in una cima e trascinata sott’acqua dall’elica dell’imbarcazione, mentre a bordo si svolgeva una festa in costume organizzata da un gruppo di giovani stranieri.



Il comandante del catamarano si è subito tuffato per soccorrerla, ma non è riuscito a liberarla. Solo l’intervento di un sommozzatore dei vigili del fuoco ha permesso di tagliare la corda che la teneva bloccata sott’acqua. Anna è stata affidata ai sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, senza esito. La ragazza presentava una grave ferita alla testa, probabilmente causata dall’impatto con l’elica.

Anna, originaria di Treviso e residente a Malcontenta, era appassionata di mare e imbarcazioni: i genitori lavorano entrambi nel settore portuale e lei stessa era una subacquea esperta. Frequentava l’indirizzo trasporti e logistica e conduzione del mezzo marino al liceo nautico, con l’obiettivo di diventare ufficiale di coperta e lavorare in mare aperto.



La giovane aveva una sorella gemella e godeva di ottima reputazione tra i compagni e i docenti, impegnata anche in attività di supporto agli studenti più piccoli. Quel giorno era partita da Fusina con entusiasmo, salutata dal padre, ignara che sarebbe stato il suo ultimo.



La Guardia Costiera ha ascoltato i testimoni e sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli inquirenti.

LEGGI ANCHE