Anime creative Da Prometeo a Steve Jobs.

Conoscenza e creatività, legame inscindibile fin dall’inizio della storia a partire dal mito fondativo di Prometeo. Da quell’origine e fino ai giorni nostri dell’intelligenza artificiale si articola il racconto di Paolo Perulli nel libro Anime Creative, edito dal Mulino, che è al centro dell’incontro di Partecipare il Presente giovedì 24 ottobre alle ore 17,30 alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche a Palazzo Bomben in via Cornarotta a Treviso. Con l’autore dialogherà Paolo Feltrin, politologo e docente universitario. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Paolo Perulli è sociologo dell’economia e docente nelle università del Piemonte Orientale, Venezia, Cambridge Usa e Lugano.

Creatività come condizione dello spirito – scrive Paolo Perulli nel libro – che produce effetti universali e può dare speranza al mondo, soprattutto agli ultimi. Ed è questo il filo conduttore di questo viaggio nel tempo e nello spazio per capire come la creatività ha dato forma al mondo. Compaiono filosofi, imprenditori, artisti per arrivare all’attuale ‘classe creativa’ artefice dei prodotti per i mercati dell’hi tech da cui tutti dipendiamo. “Non una categoria privilegiata, portatori di una condizione dello spirito che produce effetti universali e può dare speranza al mondo. Tuttavia, oggi non sanno di appartenere a tale tradizione e mancano di un canone. Come evitare che questa massima diffusione della creatività si trasformi in banalità, in serialità, nel vuoto creativo?”

Partecipare il Presente si è costituita nel 2005 e oggi vede la collaborazione tra: Acli Treviso, Artigianato Trevigiano – Casartigiani, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CIA Treviso, Cgil Treviso, Cisl Belluno Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Confesercenti Treviso, Confindustria Veneto Est, EBicom Ente Bilaterale territoriale della provincia di Treviso, Federmanager Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Treviso, Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi di Treviso, Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Confcommercio Unione della Provincia di Treviso e Volontarinsieme Belluno Treviso.