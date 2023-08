Animalisti in autostrada contro politica su orsi e lupi

VERONA - Blitz di Centopercentoanimalisti al casello di Verona Nord dell'autostrada del Brennero. Un gruppo di militanti ha bloccato uno degli ingressi del casello per protestare contro il piano della Provincia Autonoma di Trento nei confronti ordine lupi. Gli animalisti hanno esposto uno striscione con la scritta in italiano e in inglese "Trentino - Uccidono orsi e lupi. No pasaran!". Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale, il sit-in di protesta è durato circa tre quarti d'ora senza particolari disagi alla circolazione.