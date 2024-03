Angelica Hutter può sostenere il processo

BELLUNO - Angelika Hutter presentava una "seminfermità mentale" al momento del fatto, ma la capacità di sostenere il giudizio a suo carico è confermata, con "elevato grado di pericolosità sociale".

Lo ha stabilito il pool di consulenti nominati dal Gip di Belluno Enrica Marson, nell'ambito dell'incidente probatorio richiesto dalla Procura per la perizia psichiatrica su Angelika Hutter, l'automobilista tedesca di 32 anni che il 6 luglio uccise, con la propria auto il piccolo Mattia Antonello, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin a Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Lo riferisce la società 3A Valore, che attraverso l'avvocato Alberto Berardi di Padova rappresenta la famiglia delle tre vittime.

A detta dei legali non potrà scattare nei confronti della donna la sospensione condizionale della pena.

I consulenti dalla Procura, Renato Ariatti, Stefano Zago, Tommaso Caravelli ed Heinz Prast, hanno dibattuto con i consulenti tecnici per la parte offesa: Giuseppe Sartori, ordinario di Neuropsicologia e Psicopatologia Forense all'Università di Padova, Matilde Forghieri, specialista in psicoterapia e psicoterapeuta, e Pierfrancesco Monaco, medico legale.

"Prendiamo favorevolmente atto - commenta Berardi - che è stato accertato, con tutte le garanzie del contraddittorio, che sussistono tutte le condizioni per il proseguimento del procedimento e dunque per l'accertamento delle responsabilità correlate". Per dopo Pasqua si attende la richiesta di rinvio a rinvio a giudizio.

