Andrea morto nel tentativo di recuperare il cellulare, la fidanzata: "Sarai sempre con me"

Andrea con la fidanzata Sara nella loro ultima foto insieme

ROVIGO - "La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio". Questa la frase scritta che accompagna la foto pubblicata su Instagram da Sara, la fidanzata di Andrea Mazzetto, il 30enne di Rovigo, morto sabato pomeriggio durante un’escursione sull’Altopiano di Asiago, nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata. Purtroppo l’ultima foto di tante pubblicate sui social che li ritraggono felici e innamorati.



Andrea ha perso l’equilibrio ed è precipitato per un centinaio di metri nei pressi dello sperone Altar Knotto in Val d’Astico. A dare l’allarme è stata proprio la Fatale per lui la caduta. Sui social decine di messaggi di cordoglio da parte degli amici e di chi lo conosceva.

