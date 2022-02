Andrea Crisanti acquista una villa del '600

VICENZA - Andrea Crisanti ha comprato una villa del Seicento, Villa Priuli Custoza, a Val Liona, nel Vicentino.

Come segnala il Corriere del Veneto, la residenza è stata acquistata da lui e dalla moglie “con i risparmi di una vitra, la pandemia non c’entra nulla” ha spiegato alla stampa. E ha segnalato che aveva in progetto questo acquisto prima della bufera Covid.



Microbiologo dell’Università di Padova, Crisanti ha in mente di sistemare l'immobile e trasformarlo in un centro per ospitare scuole ed eventi multimediali di carattere scientifico e culturale.

La residenza vicentina Villa Priuli Custoza è una dimora attribuita a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, e ha un giardino da 1,2 ettari.