Andare in spiaggia col treno: se n’è parlato martedì e mercoledì a Ravenna

VENEZIA - Trenitalia ha partecipato al 5° Summit del G20 Spiagge, in programma a Riccione ieri 5 e oggi 6 aprile.

Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità è intervenuto al panel “Infrastrutture, trasporti, sviluppo urbanistico e nuovi modelli di business; come creare un futuro più sostenibile?”



Nel suo intervento ha ricordato come il sistema ferroviario sia al centro dello sviluppo di una mobilità integrata, collettiva e sostenibile e l’impegno del Gruppo FS per offrire al passeggero un viaggio sempre più a misura delle sue esigenze.

Con l’Alta Velocità di Trenitalia e con i treni regionali è possibile raggiungere molte spiagge italiane.



In Veneto, nell’estate 2021, sono state quasi 8 milioni le persone che hanno scelto di viaggiare con Trenitalia. In tanti hanno raggiunto in treno le principali mete turistiche grazie alle numerose offerte pensate per promuovere il turismo e la mobilità intermodale e sostenibile. Nei tredici fine settimana estivi, infatti, più di 2 milioni di persone hanno utilizzato il treno per i propri viaggi di piacere verso le città d’arte e le località di mare e di montagna venete.

Sei le spiagge del network G20 in Regione: Bibione, Caorle, Cavallino, Chioggia, Jesolo, Rosolina.



Per permettere di raggiungere anche le località non provviste di stazioni, Trenitalia ha attivato soluzioni intermodali per agevolare gli spostamenti esclusivamente con i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili. L’estate scorsa migliaia di viaggiatori hanno scelto la combinazione treno+bus con un unico biglietto dei servizi Trenitalia: Bibione Link, Jesolo Link, ogni giorno 65 collegamenti fra la stazione di Mestre e le spiagge di Lido di Jesolo. Con un unico biglietto, i viaggiatori possono scegliere fra i 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso la stazione di Mestre e raggiungere il litorale veneto con bus assicurati da ATVO. Chioggia Sottomarina Link da Padova a Chioggia e alle spiagge di Sottomarina con un unico biglietto acquistabile sui canali di vendita Trenitalia. I viaggiatori arrivati in treno nella stazione di Padova possono raggiungere il litorale veneto con i 60 collegamenti bus, fra andata e ritorno, garantiti quotidianamente da Busitalia Veneto.



Non solo più treni, ma anche convogli più ecologici. I nuovi treni regionali Rock e Pop producono il 30% di emissioni in meno rispetto a un treno tradizionale e sono riciclabili fino al 97%. Offrono inoltre servizi aggiuntivi quali aree per bici al seguito con postazioni di ricarica per quelle elettriche e prese al posto per ricarica device e usb.