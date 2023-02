Ancora una lite al bar, la Questura lo chiude per due settimane

PORDENONE - Nella mattinata di oggi martedì 21 febbraio, il personale della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione, disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, per 15 giorni nei confronti del pubblico esercizio “Bar Tom Felix” sito a Pordenone in via General Cantore, 84/A. In particolare nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone, a seguito di una richiesta pervenuta alla Sala Operativa, è intervenuta nel locale dove era in corso una lite tra clienti. Sul posto gli agenti sono stati avvicinati da un giovane con una ferita alla testa, il quale riferiva che poco prima, a seguito di una discussione con un cliente in stato di ubriachezza, era scivolato a terra colpendo con il volto lo spigolo del bancone.

Nel frattempo i poliziotti hanno avvicinato il cliente, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcooliche, il quale richiesto di fornire ulteriori chiarimenti, ha sbiascicato frasi poco comprensibili date le condizione psicofisiche, continuando ad inveire contro i presenti. Nel frattempo è giunto presso il bar personale sanitario che ha provveduto a medicare provvisoriamente il giovane aggredito, trasportandolo presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. Gli agenti hanno accertato che la lite era stata causata dall’elevato tasso alcolico delle persone coinvolte e che gli esercenti del bar non avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che già in passato si erano verificati analoghi episodi ingenerando nella popolazione un forte senso di insicurezza e allarme sociale, al punto tale che i cittadini evitano il passaggio di fronte al citato locale, per paura di spiacevoli incontri. Sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 15 giorni.