Ancora un incendio lungo la vallata: provinciale chiusa

BELLUNO - La SP 251 “della Val Zoldana e Val Cellina” è attualmente chiusa nel tratto tra Soffranco e Igne a causa di un ennesimo incendio. Silvano Vernizzi direttore generale di Veneto Strade: “Il fuoco si è alzato sul versante dove ci sono pareti rocciose verticali ed incombenti sulla strada.

Al momento non siamo in grado di dire se riusciremo ad aprire per la sera. Dipende dall'efficacia delle azioni di spegnimento in corso da parte dalle squadre dell'antincendio boschivo della protezione civile, che ringrazio: stanno operando sul posto”.