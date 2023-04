Ancora tragedie in montagna, 2 morti in Alto Adige e 2 in Valle D'Aosta

Sono quattro le vittime causate dalla neve nelle ultime ore. Di due morti e un ferito grave è il bilancio della valanga che questa mattina verso le 9 ha travolto un gruppo di 7 scialpinisti sulla Tiergartenspitz, nelle Alpi venoste in Alto Adige. Le vittime sono un uomo di 70 anni, scialpinista esperto altoatesino, e una donna di 50 anni, sempre della zona, che lascia 4 figli.

Mentre in Valle D'Aosta altri 2 sciaplinisti sono stati trovati oggi senza vita dopo che ieri non avevano fatto rientro dalla zona del Chateau des Dames, in Valtournenche. I corpi sono stati individuati dai soccorritori ed estratti dalla neve di una valanga e portati a Cervinia per il riconoscimento ufficiale. A dare l’allarme per il mancato rientro erano stati ieri sera gli amici.

Grave invece la scialpinista travolta questa mattina da una valanga che si è staccata a Punta Marano sopra il Comune di Baceno, nel Verbano Cusio Ossola. Estratta dai soccorritori, la donna è stata portata in codice rosso con l’elicottero in ospedale a Torino. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 e mentre la centrale operativa del Soccorso alpino piemontese attivava l'eliambulanza con l'unità cinofila a bordo, i compagni individuavano la sepolta grazie all'Artva e iniziavano il disseppellimento