Ancora senza esito le ricerche dell'escursionista scomparso

PULFERO (UDINE) - Ancora nessuna traccia di Gianpaolo Baggio, l'escursionista di Torreano partito sabato 25 giugno per il Monte Mataiur con l'intento di risalire la ferrata Palma.

Ieri i soccorritori hanno continuato a cercarlo fino alle 22 e questa mattina hanno ripreso le ricerche alle 7 con venticinque tecnici del Soccorso Alpino di varie stazioni, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l'Elicottero della Protezione Civile, la Guardia di Finanza e le rispettive unità cinofile (due del Soccorso Alpino, una della Finanza e due cani molecolari del Soccorso Alpino provenienti da Vittorio veneto e da Cortina d'Ampezzo) e l'impiego di droni.

Oggi l'elicottero ha portato in quota alcune squadre per le perlustrazioni a pettine dall'alto e poi si è agito con l'impiego dei droni per esplorare da più vicino le zone dove sono presenti i canali più impervi, laddove l'elicottero avrebbe avuto meno efficacia di avvistamenti a causa della fitta vegetazione. Si è allargata la zona di ricerca anche sul versante opposto della valle, battendo i rilievi del Monte Mia e quelli tra Montefosca e Erbezzo per prendere in considerazione anche eventuali ripensamenti dell'escursionista verso altri obiettivi. Si è aperta la sua automobile senza trovare alcun elemento o indizio utile.

Il forte caldo ha messo a dura prova sia i tecnici che gli animali, condizionati dall'afa presente nel sottobosco e a tratti nel muoversi nell'erba alta. Sul versante di Stupizza si sono bonifiche diverse zone dubbie e i canali presenti ai lati del sentiero con segnavia 725.

