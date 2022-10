Ancora sangue sull'A4: ennesimo incidente mortale

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale lungo il tratto maledetto dell’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Poco prima delle 17.30 di oggi, martedì 18 ottobre, in direzione di Trieste, si sono verificati rallentamenti per un mezzo pesante che risultava in panne.



Il conducente della vettura non si sarebbe accorto del Tir fermo e l’ha tamponato con estrema violenza: l’auto è rimasta schiacciata sotto il rimorchio. Il conducente è morto sul colpo.



Sul posto i sanitari sono giunti con un'ambulanza e l'elicottero. Con loro anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale nonche gli ausiliari del traffico di Autovie Venete.

A seguito dell'incidente il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso al traffico, in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia esce obbligatoriamente a San Stino di Livenza. Attualmente si segnalano code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro. Il traffico, come spesso accade di martedì, è molto intenso.