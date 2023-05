Anci Veneto chiama i Comuni per reperire personale a supporto dei Comuni dell’Emilia Romagna

VENEZIA - Anci Veneto in supporto dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal maltempo. È partita infatti oggi una lettera a tutti i Comuni del Veneto per attivare la ricerca di personale dipendente qualificato da inviare nelle zone colpite per supportare le Amministrazioni Comunali e garantire la continuità amministrativa in questa fase dell’emergenza. In particolare, i Comuni dell’Emilia Romagna hanno richiesto il reperimento di Tecnici Comunali per sopralluoghi, valutazione dei danni e predisposizione di atti di urgenza; Personale amministrativo e assistenti sociali per la gestione dell’emergenza; Polizia Locale per attività di supporto ai corpi già attivi nei Comuni colpiti. “Andiamo a supporto dell’Emilia Romagna, dei colleghi sindaci colpiti dal maltempo e dei loro cittadini – il commento del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte – Per questo come Anci Veneto abbiamo inviato a tutti i Comuni veneti una lettera di richiesta e la scheda di adesione”.