Anche a Venezia e nell’entroterra vietati tutti i Panevin

VENEZIA - Da venerdì 31 dicembre a domenica 9 gennaio in tutto il territorio del Comune di Venezia saranno vietati i falò, pubblici e privati, collegati alla tradizione del “Panevin”.

Lo dispone l’ordinanza sindacale firmata in data odierna, che ha appunto per oggetto “Misure complementari ai provvedimenti nazionali e regionali di prevenzione e contenimento del rischio sanitario connesso all’emergenza Covid-19”. La decisione è stata presa dopo l'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica C.P.O.S.P. del 29 dicembre 2021.



“Considerato che – si legge nel provvedimento - nel territorio comunale un ulteriore pericolo di assembramenti può derivare dai ‘Panevin’… è necessario vietare i falò collegati a questa tradizione, onde prevenire il contagio da coronavirus.”

Le violazioni all’ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.