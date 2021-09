Anche Mogliano Veneto si è mobilitata per il clima

MOGLIANO VENETO –In occasione della manifestazione globale per il clima, venerdì 24 settembre, anche Mogliano Veneto si è attivata con un’iniziativa ambientale.



La giornata, pensata per attirare l’attenzione pubblica verso la COP26 - importante negoziato internazionale sulla crisi climatica – ha riscontrato grande partecipazione e interesse in città. Oltre a Ribelli all’Estinzione Mogliano, APIO, FIAB e Agire Ora, anche molti cittadini hanno manifestato con una serie di iniziative.



Prima i due flash mob in piazza Caduti, in cui gli attivisti hanno inscenato uno sketch in cui si fingevano morti a terra per poi rialzarsi e circondare il palazzo comunale – volti a simboleggiare la gravità della crisi climatica ma anche la speranza che le persone hanno nelle istituzioni; poi una biciclettata fino all’Azienda Agricola Biologica Le Coccinelle, dove sono state piantate 20 piante autoctone e ascoltato la testimonianza degli agricoltori riguardo al crescente caos climatico che minaccia le colture.



Soddisfatti gli organizzatori, tra cui il giovane contadino Cesare: “i ragazzi hanno rotto il tabù della partecipazione che negli scioperi precedenti ha aleggiato per il Liceo Giuseppe Berto. Questa è una conquista e il seme di un cambiamento profondo dentro la scuola e nel Comune di Mogliano”.