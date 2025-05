Anatra “da corsa” beccata dall’autovelox a 52 km/h

SVIZZERA - A Köniz, tranquilla cittadina svizzera vicino a Berna, la sicurezza stradale ha fatto i conti con un nuovo tipo di “trasgressore”: piumato, senza targa e decisamente veloce. Lo scorso 13 aprile un autovelox ha immortalato un germano reale mentre volava a 52 km/h in una zona urbana dove il limite è fissato a 30. Il Comune, probabilmente colpito più dalla comicità dell’evento che dalla gravità dell’infrazione, ha condiviso l’immagine sui social, scatenando inevitabili battute. A quanto pare non è la prima volta che accade. Proprio nello stesso punto e alla stessa velocità, nel 2018 un’anatra identica era stata "flaggata" dallo stesso autovelox. Coincidenza? Serial speeder?



Gli utenti online si sono chiesti ironicamente se il pennuto dovrà pagare la multa o se magari sia un caso da Codice Penale per recidiva. La risposta è semplice: le anatre non rientrano nella giurisdizione del Codice della strada. Quanto alla longevità dei germani reali, possono superare i dieci anni, quindi sì, il “colpevole” potrebbe anche essere lo stesso di sette anni fa. Ma a meno che non impari a firmare un assegno, potrà continuare a sfrecciare indisturbato. In fondo, chi siamo noi per negare a un’anatra il diritto di correre libera — finché non mette le zampe sull’asfalto.