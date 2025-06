Anatomia di una crisi globale

Il confronto militare diretto tra Stati Uniti e Iran del 21-22 giugno 2025 ha segnato la transizione da una conflittualità asimmetrica a un'escalation aperta. L'attacco aereo e missilistico statunitense su obiettivi strategici in territorio iraniano ha innescato una prevedibile ritorsione, alterando gli equilibri di sicurezza regionali e globali.



Le analisi che seguono analizzano le implicazioni multidimensionali di tale evento, esaminandone le conseguenze a livello geopolitico, strategico, marittimo e include un focus specifico sull'impatto per l'Italia, attore sistematicamente esposto, per la sua posizione geostrategica ed economica, alle turbolenze generate dalla crisi.



Operazione Iron Resolve



L'intervento militare statunitense del 21-22 giugno 2025 è stato motivato da due fattori principali. Il primo è stata l'ipotesi di accelerazione del programma nucleare iraniano, con il raggiungimento di un arricchimento dell'uranio prossimo al 90% (weapons-grade) (secondo altre fonti autorevoli il valore non supera il 60%). Il secondo è stato un attacco del 18 giugno, attribuito dall'intelligence USA a un'unità del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), contro la base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita, che ha causato vittime statunitensi.



L'operazione statunitense, denominata "Iron Resolve", ha impiegato assetti aerei (B-2, F-35, F-15E) e navali (lanciatori di missili Tomahawk). Un elemento tecnico saliente è stato il primo impiego operativo dell'ordigno GBU-57 MOP ("bunker-buster") per penetrare strutture sotterranee. I circa 50 obiettivi colpiti rientravano in tre categorie:



1.⁠ ⁠Infrastrutture del programma nucleare, (Fordow, Natanz, Isfahan), per degradarne le capacità.

2.⁠ ⁠Centri di comando e depositi dell'IRGC, per colpirne la struttura militare.

3.⁠ ⁠Nodi logistici, per il supporto ai proxy regionali (l'"Asse della Resistenza").



La reazione immediata di Teheran è stata duplice: una condanna diplomatica con la richiesta di una sessione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU e una prima ritorsione militare, consistente nel lancio di missili contro il territorio israeliano.



La possibile rappresaglia iraniana

L'attacco statunitense ha imposto alla leadership iraniana la necessità strategica di una rappresaglia per ripristinare la credibilità della propria deterrenza. Si profilano tre scenari di risposta, caratterizzati da diversi livelli di rischio e escalation.



Lo scenario più probabile è una campagna asimmetrica prolungata, che impiega la rete di proxy regionali (Hezbollah, milizie in Iraq/Siria, Houthi) per colpire interessi statunitensi e alleati. Include la potenziale interruzione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, con gravi implicazioni per l'economia globale. Una seconda opzione, più rischiosa, contempla l'escalation militare diretta. Questa include l'uso di missili balistici contro basi USA nel Golfo e attacchi cibernetici su vasta scala contro infrastrutture critiche occidentali.



Lo scenario più estremo, di natura strategica, consiste nell'opzione nucleare. Implicherebbe il ritiro dal Trattato di Non Proliferazione (TNP) e l'avvio di un "breakout" per lo sviluppo di un'arma atomica, alterando permanentemente il paradigma della sicurezza globale.



Questa gamma di opzioni consente a Teheran di calibrare la propria risposta su più domini, bilanciando la necessità di riaffermare la propria credibilità con il rischio di un conflitto totale.



Le Conseguenze geopolitiche

L'attacco statunitense ha agito da catalizzatore per un processo di polarizzazione geopolitica, consolidando allineamenti preesistenti e accentuando le fratture sistemiche. Le reazioni internazionali hanno evidenziato una netta divisione. Da un lato, si è formato un blocco di supporto all'azione, composto da Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Israele. Le monarchie del Golfo, pur condividendo l'obiettivo strategico di contenere l'Iran, hanno assunto una postura di massima allerta per il rischio di ritorsioni.



Sul fronte opposto, Russia e Cina hanno condannato l'attacco come una violazione del diritto internazionale, offrendo sostegno politico e materiale a Teheran. Tale posizionamento risponde a un'opportunità strategica per rafforzare un asse alternativo all'influenza statunitense e accrescere il proprio peso regionale. Tra questi due poli, altri attori hanno mostrato posizioni frammentate. L'Unione Europea, con Francia e Germania che hanno espresso preoccupazione formale, ha confermato la sua limitata capacità di agire come attore geopolitico unitario. Potenze come India e Brasile hanno richiesto moderazione, mentre la Turchia ha adottato una postura ambivalente, coerente con la sua politica estera multidirezionale.



Questa marcata polarizzazione ha di fatto neutralizzato le istituzioni multilaterali, in particolare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove il prevedibile ricorso al diritto di veto impedisce qualsiasi azione collettiva. Ciò lascia il campo libero a una gestione della crisi basata su rapporti di forza e sulla logica del confronto militare, anziché sulla diplomazia e il diritto internazionale.



Le Conseguenze strategiche

L'operazione "Iron Resolve" ha modificato il paradigma del conflitto tra Stati Uniti e Iran, passando da una fase di azioni indirette e a bassa attribuzione ("guerra ombra") a un confronto militare diretto. L'azione statunitense ha avuto un duplice obiettivo: degradare le capacità strategiche iraniane attraverso la superiorità tecnologica e segnalare la fine della "pazienza strategica" riguardo al programma nucleare di Teheran.



Questa mossa ha creato per la leadership iraniana un imperativo strategico: la necessità di una rappresaglia per ripristinare la propria credibilità e la capacità di deterrenza regionale. La dottrina strategica iraniana indica che la risposta sarà probabilmente una campagna asimmetrica e multi-dominio, calibrata per massimizzare il danno agli interessi avversari, mitigando al contempo il rischio di un conflitto convenzionale su vasta scala.



Gli strumenti operativi a disposizione di Teheran includono l'attivazione della sua rete di proxy regionali (l'"Asse della Resistenza"), con azioni di Hezbollah contro Israele, attacchi delle milizie sciite alle forze USA in Iraq e Siria, e l'intensificazione delle operazioni Houthi contro la navigazione e le infrastrutture energetiche.



A queste opzioni si aggiungono scenari di escalation diretta ma asimmetrica, come l'impiego di missili balistici contro basi regionali o una guerra cibernetica su vasta scala. Lo scenario di massima escalation contempla il ritiro dal Trattato di Non Proliferazione (TNP) e un "breakout" verso lo sviluppo di armi nucleari, un'azione che modificherebbe permanentemente la struttura della sicurezza globale.



Le Conseguenze Marittime. Il Ricatto degli Stretti

Il dominio marittimo costituisce un elemento centrale nella strategia di ritorsione asimmetrica dell'Iran, focalizzata sull'interdizione di due choke point strategici per il commercio globale.



Il primo e principale teatro operativo è lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota significativa del traffico energetico mondiale. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) possiede le capacità per interdire o degradare la libertà di navigazione attraverso l'impiego coordinato di mine navali, missili anti-nave costieri, sciami di imbarcazioni d'attacco rapido e droni di superficie senza equipaggio (USV). Un'azione di questo tipo, o anche la sola minaccia credibile, è in grado di generare un'immediata reazione dei mercati assicurativi (aumento dei premi di rischio bellico) e finanziari (volatilità dei prezzi degli idrocarburi), inducendo una sospensione o una deviazione delle rotte commerciali.



Il secondo teatro di proiezione è lo Stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso. Attraverso il supporto al suo alleato Houthi, l'Iran può estendere la minaccia alla navigazione in quest'area, influenzando direttamente il flusso commerciale diretto al Canale di Suez. La capacità di minacciare simultaneamente questi due snodi costringerebbe il commercio tra Asia ed Europa a deviare attorno all'Africa, con un conseguente aumento dei costi e dei tempi di transito. Questa duplice minaccia marittima genera quindi conseguenze economiche sistemiche e impone agli Stati Uniti e ai loro alleati la necessità di complesse e costose operazioni navali di scorta e sminamento (Freedom of Navigation Operations). Tali operazioni, oltre a disperdere assetti militari, aumentano intrinsecamente il rischio di un confronto militare diretto e di un'ulteriore escalation del conflitto.



Le Conseguenze per l'Italia

Per l'Italia, le ripercussioni della crisi sono multidimensionali e dirette, data la sua esposizione geostrategica ed economica nel Mediterraneo. L'impatto si manifesta su quattro piani interconnessi.



Sul piano economico-energetico, la dipendenza italiana dalle importazioni di idrocarburi la rende estremamente vulnerabile agli shock dei prezzi. L'interdizione delle rotte marittime si tradurrebbe in un aumento dei costi energetici, innescando pressioni inflazionistiche e una contrazione dell'attività manifatturiera, con un concreto rischio di recessione.



Sotto il profilo della sicurezza, la presenza sul territorio nazionale di basi strategiche NATO e statunitensi (e.g., Sigonella, Aviano) le qualifica come potenziali obiettivi per azioni di ritorsione, dirette o asimmetriche. Inoltre, i contingenti militari italiani dispiegati nei teatri operativi regionali (Libano, Iraq) e le unità navali in missioni di sicurezza marittima sarebbero esposti a un elevato livello di rischio.



A livello diplomatico, l'Italia si troverebbe a gestire una difficile divergenza tra la sua alleanza atlantica e le posizioni più caute dei principali partner europei. Tale scenario ne comprometterebbe la tradizionale capacità di mediazione nel "Mediterraneo Allargato", rischiando l'isolamento politico. Infine, un conflitto regionale su vasta scala genererebbe un inevitabile aumento dei flussi migratori verso le coste italiane, con conseguenti pressioni sui sistemi di accoglienza e potenziali tensioni sociali e politiche interne.



Conclusioni e possibili scenari

L'operazione militare statunitense "Iron Resolve" ha modificato il paradigma strategico del confronto con l'Iran, passando da una fase di conflitto indiretto a una di scontro palese. Questa azione ha annullato i preesistenti canali diplomatici, innescando un ciclo di escalation le cui conseguenze sono sistemiche e si propagano a livello geopolitico, economico e di sicurezza marittima. La crisi espone in modo particolare la vulnerabilità di attori come l'Italia, data la sua dipendenza energetica e la sua posizione geostrategica.



La traiettoria futura della crisi è ora strettamente dipendente dalla natura e dalla portata della rappresaglia iraniana. Si delineano tre scenari principali, con probabilità e impatto crescenti:



1.⁠ ⁠Contenimento Asimmetrico. Teheran opta per una risposta calibrata e indiretta. Utilizza i suoi proxy regionali (Hezbollah, milizie sciite, Houthi) per condurre attacchi limitati e azioni di disturbo, inclusa la minaccia all'interdizione dello Stretto di Hormuz. L'obiettivo è imporre costi agli avversari e ripristinare la deterrenza, evitando però un conflitto convenzionale diretto che vedrebbe l'Iran in netto svantaggio.



2.⁠ ⁠Escalation Controllata. La ritorsione include attacchi diretti, ma circoscritti, contro assetti militari statunitensi o di alleati regionali, attraverso l'uso di missili balistici o attacchi cibernetici su infrastrutture critiche. Questo scenario innescherebbe un prevedibile ciclo di azione-reazione, aumentando esponenzialmente il rischio di un errore di calcolo e di un'escalation involontaria verso un conflitto più ampio.



3.⁠ ⁠Guerra Regionale Generalizzata. Una rappresaglia su vasta scala, come un attacco massiccio a Israele o un effettivo tentativo di blocco dello Stretto di Hormuz, provocherebbe una risposta militare statunitense totale. Questo porterebbe a un conflitto regionale ad alta intensità, coinvolgendo direttamente le monarchie del Golfo e destabilizzando l'intera architettura di sicurezza mediorientale, con conseguenze globali incalcolabili. In questo contesto, la finestra per l'intervento diplomatico è estremamente ristretta ma cruciale. L'efficacia di una de-escalation dipende dalla capacità di attori terzi (es. Oman, Cina) di mediare tra le parti. Per gli attori europei, la crisi evidenzia l'imperativo strategico di sviluppare maggiore autonomia decisionale e piani di emergenza per mitigare la propria esposizione a shock esterni. Il quadro geopolitico è entrato in una fase di elevata instabilità, la più critica dalla fine della Guerra Fredda, dove la logica del confronto militare rischia di prevalere su quella della gestione diplomatica.