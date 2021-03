Anas, rilievi in galleria Comelico sulla statale 52 in provincia di Belluno

VENEZIA - Per consentire l’avanzamento delle indagini geognostiche e geofisiche nella galleria Comelico, sono state programmate nuove limitazioni temporanee al transito lungo la strada statale 52 “Carnica”.



Da lunedì 8 e fino a venerdì 19 marzo, nella fascia oraria dalle ore 21:15 alle ore 5:45, giorni festivi esclusi, sarà chiusa al transito la galleria Comelico, dal km 81 al km 85.



Il traffico veicolare sarà deviato sulla SP 532 Passo S. Antonio; i mezzi pesanti trainanti un rimorchio saranno invece deviati sulla SR 48 delle Dolomiti e sulla SP 49 Misurina.



