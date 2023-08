Anas, bollino nero domani mattina, sabato 5 agosto

TRIESTE - Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica.

In Fvg, in particolare, saranno interessati maggiormente dai flussi di traffico estivo i raccordi autostradali RA13 e RA14 verso i valichi di confine, la SS 55 "dell'Isonzo" che raggiunge la zona della riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa e la SS 14 "della Venezia Giulia" che consente di raggiungere il valico confinario di Pese.