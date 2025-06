Amsterdam, esposto un preservativo di 200 anni fa con immagini blasfeme

AMSTERDAM - Questa settimana, tra i capolavori dell’arte olandese e le nature morte del Seicento, al Rijksmuseum di Amsterdam è arrivato un oggetto che nessuno si aspetterebbe di trovare in un museo: un preservativo di 200 anni fa, probabilmente ricavato dall’appendice di una pecora e finemente inciso con una scena erotica.



Un pezzo unico nella storia del sesso sicuro

Questo straordinario reperto, acquistato all’asta per 1.000 euro, arriva direttamente da un raffinato bordello francese dell’Ottocento. Sul materiale trasparente, lungo ben venti centimetri, si distingue una suora svestita intenta a scegliere tra tre ecclesiastici, sotto la scritta “Voilà, mon choix” (“Ecco, questa è la mia scelta”). Si tratta, secondo la curatrice Joyce Zelen, di una chiara allusione al mito greco del Giudizio di Paride: anche qui, una figura deve esprimere la sua preferenza tra tre candidati.



Questi dettagli rivelano subito che chi acquistava un simile oggetto doveva essere una persona colta, forse in cerca di qualcosa di più di un semplice prodotto anticoncezionale. “Era un articolo di lusso, destinato a chi sapeva apprezzare il doppio senso e la raffinatezza”, spiega la curatrice.



Dai bordelli alle vetrine dei musei

Prima della diffusione della gomma vulcanizzata – che solo dopo il 1839 avrebbe rivoluzionato la produzione – i preservativi venivano realizzati con materiali come lino, intestini o membrane animali. Non erano certo comodi né sicuri come quelli moderni, ma rappresentavano una delle poche difese contro malattie diffuse come la sifilide, allora un’autentica piaga sociale.



Ancora negli anni ’30 dell’Ottocento, il loro uso veniva guardato con sospetto, soprattutto dalla Chiesa. Spesso si vendevano di nascosto nei bordelli o nei saloni da barbiere, anche se non mancavano negozi di lusso che offrivano modelli fatti su misura. Questo esemplare, con la sua incisione ricercata, era probabilmente pensato anche come oggetto da collezione o come ricordo di una serata particolare.



Marketing del desiderio: un “souvenir” per tutti i gusti

Lungo e decorato, il profilattico oggi in mostra non risulta mai utilizzato: la luce UV ha confermato le ipotesi del museo. Anche la scena rappresentata sembra voler accogliere ogni spettatore: la suora non indica un solo ecclesiastico, ma lascia il dubbio su chi sia il suo “prescelto”, così che ogni uomo potesse sentirsi protagonista della scena.



In questo modo, il prodotto diventava un perfetto esempio di pubblicità ante-litteram: un oggetto di desiderio, pensato per lusingare e coinvolgere il potenziale cliente.



Un reperto che racconta il passato (e il presente)

In questi giorni, lo stravagante oggetto è il pezzo forte della mostra “Safe Sex?” al Rijksmuseum, dedicata ai temi della sessualità e del lavoro sessuale tra Ottocento e primi Novecento. Tra stampe, disegni e curiosità, il profilattico decorato racconta molto più di un tabù: parla di commercio, ironia, creatività e della voglia di rovesciare i limiti imposti dalla società.