Amo da pesca conficcato nel becco: cigno salvato dalla morte

VERONA - Un intervento rocambolesco quello compiuto dai vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 13 aprile. Attorno alle 16:30, la sala operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni turisti: un cigno, in evidente difficoltà, si trovava all'interno del porto turistico. L'animale era rimasto ferito a causa di un amo da pesca conficcato nel becco. Immediato l'intervento della squadra del distaccamento locale, che si è precipitata sul posto con un'autobotte e un gommone.

I pompieri hanno raggiunto il cigno, estraendo con delicatezza l'amo e il filo che lo tenevano prigioniero. L'operazione, durata circa un'ora, si è conclusa con successo: il cigno liberato è tornato a nuotare nelle acque del lago. Rientro in sede per i vigili del fuoco, applauditi dai presenti per il loro atto di coraggio e sensibilità.