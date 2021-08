Ammazza a colpi di bottiglia il compagno

ROVIGO - Una donna di 36enne, originaria della provincia di Rovigo, avrebbe ammazzato il compagno. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue con accanto cocci di bottiglia.



La vittima si chiamava Vincenzo Giuseppe Canzoneri, 51 anni. È statro ritrovato senza vita questa notte nella sua casa di Prizzi, in provincia di Palermo. La donna, che è ancora in caserma, avrebbe confessato il delitto ai Carabinieri che, nella tarda serata di ieri, sono stati chiamati da un cittadino che l’aveva notata vagare per le vie del paese.



Secondo il medico legale, arrivato sul posto ieri sera, l’uomo sarebbe stato ucciso intorno alle 19 di ieri. L’arma, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Prizzi e di Lercara Friddi, sarebbe una bottiglia di vetro con la quale la donna lo avrebbe colpito alla testa. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue con accanto cocci di bottiglia.