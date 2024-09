Amiche violentate a Jesolo, in tre davanti al Gup

VENEZIA - Tre uomini sono finiti a processo a Venezia con l'accusa di aver violentato due amiche 26enni che avevano trascorso con loro una notte a Jesolo finita con un'aggressione sessuale in una stanza d'albergo. I fatti risalgono all'8 maggio 2022. Durante la prima udienza davanti al Gup Benedetta Vitolo - riferiscono i giornali locali - i difensori dei tre imputati hanno chiesto per i loro assistiti il rito abbreviato. Possibilità che sarà discussa dal giudice nella prossima udienza, il 24 ottobre.

La linea della difesa sarebbe quella di dimostrare che le due giovani erano consenzienti. Sullo sfondo è rimasta un'aggravante, ventilata dalle vittime ma che non è stato possibile accertare sotto il profilo penale: quella che le due amiche siano state prima drogate, nei numerosi drink che i tre uomini, tra cui il pr di una discoteca, avevano offerto loro durante la cena. Le violenze si sarebbero consumate nella stanza d'albergo prenotata dalle due donne, nella quale i tre le hanno portate, in stato confusionale. Qui sono iniziati gli abusi, con le due amiche incapaci di reagire. Durante la violenza, una delle due è riuscita tuttavia a recuperare un momento di lucidità, trascinando via dalla stanza anche l'amica. L'accusa più grave è per due dei tre imputati, un veneto ed un lombardo, che devono rispondere di violenza sessuale di gruppo.