American Airlines e SAVE inaugurano il nuovo volo diretto tra Venezia e Dallas-Fort Worth

VENEZIA - American Airlines, in collaborazione con il Gruppo SAVE, ha inaugurato oggi il nuovo volo diretto tra l’Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo (VCE) e il Dallas-Fort Worth International Airport (DFW), il più grande hub della compagnia negli Stati Uniti. Il collegamento sarà operativo ogni giorno per tutta la stagione estiva 2025, offrendo ai passeggeri un accesso diretto e comodo al Sud degli Stati Uniti e a una vasta rete di destinazioni. Il volo parte da Venezia alle 13:40, con arrivo a Dallas alle 18:10 ora locale, mentre il ritorno è previsto da Dallas alle 17:25 con atterraggio a Venezia il giorno successivo alle 10:35. Il servizio sarà operato con aeromobili Boeing 777-200 e 787-8, sinonimo di comfort e tecnologia avanzata. Con questo nuovo volo, American rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia, che quest’estate registra il più ampio operativo di sempre nel Paese: 12 voli giornalieri verso gli Stati Uniti. A Venezia, il volo per Dallas si affianca a quello per Philadelphia, riattivato il 29 marzo.



“Siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori italiani ancora più possibilità di connessione con gli Stati Uniti grazie al nuovo volo stagionale su Dallas-Fort Worth, il nostro hub principale,” ha dichiarato José A. Freig, Vice President of International e Inflight Dining Operations di American Airlines. “Oltre a migliorare i collegamenti tra il Nord-Est dell’Italia e gli Stati Uniti, questo nuovo servizio rafforza il nostro impegno nel Veneto, con fino a due voli al giorno in partenza da Venezia durante l’estate.”



Grande soddisfazione anche da parte del Gruppo SAVE. “Siamo particolarmente lieti di vedere American Airlines potenziare la propria presenza a Venezia con il nuovo volo per Dallas, che si affianca a quello su Philadelphia,” ha commentato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Dallas è il più grande hub aeroportuale degli Stati Uniti, con oltre 900 voli al giorno, e permette ai passeggeri di raggiungere facilmente numerose destinazioni, in particolare nel Sud-Ovest del Paese e in Messico. Un’opportunità preziosa anche per favorire lo sviluppo del turismo da e verso l’America Latina, una delle aree a più rapida crescita.” Con oltre 230 destinazioni collegate, Dallas-Fort Worth è un hub strategico che consente di proseguire agevolmente il viaggio verso città grandi e piccole di Stati Uniti, Canada, Messico, Caraibi e America Latina. Il nuovo collegamento da Venezia rappresenta quindi una nuova opportunità di viaggio per turisti e viaggiatori d’affari. I passeggeri potranno contare su un’esperienza di viaggio curata e confortevole, a bordo di aeromobili moderni e dotati di tutti i principali servizi per rendere il volo piacevole e rilassante.