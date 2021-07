American Airlines: gli assistenti di volo legano una passeggera alle poltrone con del nastro adesivo

USA - Apparentemente uno dei passeggeri ha avuto un attacco di panico e ha tentato di aprire le porte esterne dell'aereo in volo per cercare per uscire. I passeggeri hanno riportato di aver sentito la donna urlare di voler scendere dal velivolo, per poi attaccare i dipendenti della compagnia aerea, mordendo uno degli assistenti di volo a bordo.



Nel tentativo di tranquillizzare la donna sono dovuti intervenire cinque membri dell'equipaggio che hanno deciso di fare ricorso a dei mezzi piuttosto insoliti. In un video condiviso su TikTok, ora cancellato, si vede la passeggera sconosciuta legata al suo sedile in business class, con persino la bocca tappata con del nastro adesivo.



Il video inoltre mostra l'equipaggio di cabina salutare tranquillamente i passeggeri che scendono dall'aereo mentre la donna urla e protesta. Quando finalmente le è stato concesso di abbandonare il velivolo, una squadra di paramedici la stava attendendo a terra per prestare le prime cure. In un secondo video pubblicato sempre su TikTok, l'utente racconta dei frenetici momenti vissuti a bordo: in pochi infatti si erano resi conto del trambusto provocato dalla donna ma quando improvvisamente il pilota ha informato i viaggiatori di quanto stava accadendo, alcuni passeggeri sono stati presi da attacchi di panico.



In un comunicato ai media locali l'American Airlines ha dato conferma i dettagli dell'incidente: la passeggera è stata "legata per la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri fino all'atterraggio a Charlotte da dove è stata accolta dai servizi di emergenza e trasferita in ospedale”.

“In futuro” conclude Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti “non le sarà più permesso di prendere posto negli aeromobili della compagnia aerea, la donna, infatti, è stata inserita in una lista interna di non volo.”