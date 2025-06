"In America necessario un terzo partito"

STATI UNITI - Elon Musk ha rilanciato il dibattito politico statunitense proponendo la creazione di un nuovo partito, “The America Party”, che secondo lui dovrebbe rappresentare l’80% della popolazione americana che si colloca al centro dello spettro politico. L’annuncio è arrivato dopo un acceso scontro pubblico con Donald Trump e si basa sui risultati di un sondaggio lanciato da Musk su X (ex Twitter), a cui hanno partecipato circa 6 milioni di persone: l’80% si è detto favorevole alla nascita di un nuovo soggetto politico centrista.

Musk ha dichiarato che “il popolo ha parlato” e che “serve un nuovo partito politico che rappresenti l’80% della popolazione”, pubblicando i risultati del sondaggio e suggerendo il nome “The America Party”.

Il contesto: lo scontro con Trump e le reazioni

La proposta arriva dopo una lite pubblica tra Musk e Trump, che ha avuto ripercussioni economiche rilevanti: il titolo Tesla ha perso più del 14% in un solo giorno, bruciando circa 150 miliardi di dollari di capitalizzazione e causando a Musk una perdita personale stimata in 34 miliardi come azionista. Trump, interpellato sull’iniziativa di Musk, ha dichiarato di non pensarci e gli ha augurato “il meglio”, ma ha anche annunciato che i numerosi contratti governativi delle aziende di Musk saranno riesaminati.

Il legame con America PAC

Il nome “The America Party” ricorda quello di “America PAC”, il comitato di azione politica fondato da Musk e finanziato con centinaia di milioni di dollari, che ha sostenuto la rielezione di Trump e altri candidati repubblicani. Tuttavia, America PAC è attualmente sotto indagine in alcuni Stati per presunte irregolarità nella raccolta dati degli elettori, accusato di aver raccolto informazioni con il pretesto di registrarli al voto senza poi completare la procedura.

I motivi della svolta

Dopo essere stato uno dei principali finanziatori della campagna di Trump e del Partito Repubblicano, Musk ha recentemente annunciato l’intenzione di ridurre drasticamente il suo impegno economico in politica, affermando di aver fatto abbastanza e di non vedere al momento motivi per ulteriori investimenti politici. Questa scelta è maturata anche a seguito delle tensioni personali e politiche con Trump, culminate nel suo ritorno alla guida di Tesla e nell’abbandono di incarichi pubblici ricevuti dopo la vittoria del tycoon.