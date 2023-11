Amburgo, uomo irrompe con l'auto in aeroporto: "Ha un bambino e spara"

Un uomo armato sfonda con l'auto la barriera dell'aeroporto di Amburgo, che è stato chiuso. L'uomo avrebbe un bambino con sé, forse due. La Bild riferisce che la moglie dell'uomo aveva allertato la polizia per un possibile rapimento di minore. L'uomo avrebbe sparato anche colpi d'arma da fuoco in aria.



Secondo le informazioni del Bild, l'uomo a bordo di Audi senza targa è stato avvistato davanti al Terminal 1 dell'aeroporto Helmut Schmidt. Successivamente si è allontanato a tutta velocità, sfondando con l'auto una barriera di sicurezza al cancello nord pochi minuti dopo intorno alle 20.



Sul posto c'è una forte presenza di polizia statale e federale, con unità schierate vicino al veicolo in questione. Questa sera dall'aeroporto di Amburgo erano previsti sei decolli e 21 atterraggi.