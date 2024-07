Ambulanza travolta durante soccorso in Veneto, feriti gravi

ROVIGO - L'equipaggio di un ambulanza del Suem 118 è stato travolto da un'auto mentre era impegnato lungo la Transpolesana, a Giacciano (Rovigo), nel soccorso di alcuni automobilisti coinvolti in un precedente incidente. Vi sono alcuni feriti, anche gravi, trasportati in ospedale con l'elicottero.

"Ho appena ricevuto - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un'ambulanza del Suem di Rovigo. L'equipaggio era impegnato in un'operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, l'ambulanza è stata travolta da un'automobile privata, causando feriti tra il personale sanitario a bordo". "Seguo con apprensione l'evolversi della situazione, che appare molto grave" aggiunge Zaia, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori feriti.

AGGIORNAMENTO

E' di sei persone ferite, di cui due in maniera più grave, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto stamani lungo la strada Transpolesana, all'altezza di Badia Polesine (Rovigo), durante un soccorso per un altro sinistro. Nel forte impatto tra ambulanza del Suem 118, impegnata nelle attività, e l'automobile tedesca, dei sei feriti due professionisti sono in condizioni molto gravi, con prognosi riservata, e sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali di Padova e Verona. Per altri quattro operatori sanitari, le cui condizioni sono state giudicate mediamente gravi, il ricovero è avvenuto negli ospedali di Rovigo e Legnago (Verona).