Ambulanza impantanata alla partita di Rugby, la "liberano" i giocatori - VIDEO

MIRANO (VENEZIA) - Durante il match di Serie C1 di domenica scorsa tra il Rugby Mirano e il Rugby Bassano 1976, una scena insolita ha messo in luce il vero spirito sportivo e il fair play che caratterizzano il mondo del rugby.

L'ambulanza presente a bordo campo è rimasta bloccata nel fango, incapace di muoversi. Tuttavia, anziché ignorare la situazione, i giocatori delle due squadre avversarie si sono immediatamente mobilitati per offrire il loro aiuto. Nonostante la rivalità in campo, i rugbisti hanno dimostrato solidarietà, unendo le forze per liberare il mezzo di soccorso.

Il Rugby Mirano ha condiviso l'episodio sui propri canali social, accompagnando la notizia con una foto dei giocatori delle due squadre che si adoperavano per spingere l'ambulanza intrappolata nel fango. Il post recitava: "Succede anche questo sui campi da rugby! Per primo tranquillizziamo che non è servita, secondo quanto c’è bisogno il sostegno dei rugbisti non manca!"

In termini di risultato della partita, i padroni di casa del Mirano hanno dominato il campo, vincendo con un netto punteggio di 41 a 0. Tuttavia, è stato il gesto di fair play e solidarietà tra le squadre che ha lasciato un'impronta indelebile sulla giornata sportiva, dimostrando che, per i veri appassionati di rugby, la lealtà e la collaborazione vanno oltre i confini del campo da gioco.

CLICCA QUI per vedere il filmato