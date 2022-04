Ambiente, in via di completamento le manutenzioni su Piave e Sile

VENEZIA - Si avvia verso il completamento entro la primavera un progetto complessivo di cinque manutenzioni su Piave e Sile, curato dalla struttura regionale del Genio Civile.

Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente e Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin. "Abbiamo messo a disposizione 500 mila euro - prosegue Bottacin - grazie ai quali stiamo provvedendo al ripristino della funzionalità delle arginature mediante il taglio di vegetazione; alla sistemazione di alcune frane di limitate dimensioni ed espurgo di depositi per garantire il libero deflusso delle acque; al ripristino di difese di sponda con roccia e consolidamento dei relativi tratti arginali; alla verifica della funzionalità dei manufatti di gestione idraulica mediante la loro movimentazione e alcuni interventi manutentivi".

In particolare per il Piave, a Eraclea (Venezia), in corrispondenza della Casa di Riposo "Anni Sereni", è stata predisposta una difesa con pietrame per una lunghezza di 142 metri; un'ulteriore difesa in pietrame è stata completata sul Sile a Jesolo (Venezia), per 367 metri, e si è inoltre provveduto al taglio delle alberature sui corpi arginali. Tra i lavori previsti nelle prossime settimane vi è il secondo lotto della difesa con pietrame per ulteriori 112 metri in sinistra orografica del Piave, sempre a Eraclea, e l'eliminazione della vegetazione spontanea arborea ed arbustiva sulle arginature del fiume.