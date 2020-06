Ambasciatore Usa: "Gli Americani vengano a vedere a Venezia"

"Voglio che tutti gli americani vengano a Venezia e vedano quello che io ho visto in questi tre anni. Il presidente Trump ha detto che l'Italia è bellissima. Ma Venezia è fuori dal mondo, fantastica".

Lo ha detto ieri l'ambasciatore Usa Lewis Eisemberg, partecipando alla 'Vogada' della rinascita, un corteo di gondole e barche a remi lungo il Canal Grande per il rilancio della città lagunare dopo il lockdown.

Il diplomatico era ospite del sindaco Luigi Brugnaro. "E' un grande onore per me essere qui", ha affermato Eisemberg, che su Brugnaro poi ha aggiunto: "quest'uomo quando è in giro porta più spirito di chiunque altro in ogni altra città".