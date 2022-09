Ambasciata italiana a Mosca ai connazionali: "Valutate se tornare"

RUSSIA - "Si raccomanda ai connazionali, presenti in Russia, di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il Paese''. E' quanto si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Mosca. L'invito sulla base della "più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia". ''Sta diventando progressivamente più difficile spostarsi per via aerea dalla Federazione Russa verso l'Italia e altri Paesi terzi'', prosegue la nota sottolineando che ''si registra in questi giorni un vertiginoso aumento del costo già elevato dei biglietti venduti dalle compagnie aeree e si ha notizia di lunghe code in alcuni valichi di frontiera che collegano la Federazione Russa con alcuni Paesi confinanti''.



Inoltre, si legge ancora sul sito dell'ambasciata italiana a Mosca, ''in considerazione del permanere della chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, disposto dall'Unione Europea lo scorso 27 febbraio, si raccomanda fortemente a tutti i connazionali presenti in Russia di programmare il più possibile in anticipo gli spostamenti verso l'estero. Coloro i quali hanno l’esigenza di lasciare la Federazione Russa sono invitati a munirsi il prima possibile dei biglietti disponibili presso le compagnie commerciali''.