Amanda Knox produce una serie sul suo caso

La piattaforma di streaming Hulu, di proprietà della Disney, ha annunciato l'avvio della produzione di una serie limitata che racconterà la vicenda giudiziaria di Amanda Knox, la studentessa americana che divenne nota a livello internazionale a seguito dell'accusa e della successiva soluzione per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher a Perugia. La serie promette di esplorare le complessità del sistema giudiziario italiano e le ripercussioni mediatiche che hanno seguito il caso, offrendo una nuova prospettiva sulla storia di Knox.

Margaret Qualley, nota per il suo ruolo in "C'era una volta... a Hollywood" e figlia dell'attrice Andie MacDowell, è stata scelta per interpretare Amanda Knox e contribuirà anche come produttrice esecutiva. La serie vedrà la collaborazione di figure di spicco nella produzione, tra cui Monica Lewinsky, che ha già esperienza in questo campo grazie al suo lavoro nella serie "American Crime Story: Impeachment", che trattava dello scandalo Clinton-Lewinsky

Il team di produzione include anche nomi come KJ Steinberg, Warren Littlefield (noto per "Fargo" e "Il Racconto dell'Ancella"), Lisa Harrison, Ann Johnson e Graham Littlefield di The Littlefield Company, e Chris Robinson tramite Knox Robinson Productions

La serie, che si preannuncia come un racconto intenso e personale, è stata descritta come "basata sulla storia vera di come la Knox è stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher e la sua odissea durata 16 anni per liberarsi "

Hulu ha ordinato otto episodi da un'ora ciascuno per la serie, che si aggiunge alla lista di produzioni originali del canale incentrate su casi giudiziari controversi, come dimostra il successo di "The Act"

Le riprese della serie su Amanda Knox dovrebbero iniziare a breve, ma la data di debutto rimane ancora da annunciare. Con questo progetto, Hulu continua a consolidare la sua reputazione come piattaforma capace di trattare storie complesse e sfaccettate, offrendo al pubblico una visione più profonda e umana di eventi che hanno catturato l'attenzione dei media a livello mondiale.