MONDO - Amanda Knox è incinta. A rivelarlo è stata la 34enne, insieme al marito Christopher Robinson, al termine dell'ultimo episodio del suo podcast dal titolo 'Labyrinths: Getting Lost With Amanda'.

Si tratta del primo figlio per Knox, spostata da febbraio 2020. L'annuncio della gravidanza, rilanciato da People, arriva un mese dopo la notizia dell'aborto spontaneo della 34enne nota in Italia per essere stata condannata in primo grado e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007.

"Ce l'abbiamo fatta!", dice la donna nell'audio aggiungendo che registrerà l'esperienza giorno per giorno con una miniserie.