Amanda cercò di salvare il cane dal fiume ghiacciato, i loro corpi ritrovati abbracciati

Anchorage, Alaska - È una storia straziante quella che arriva dall'Alaska, dove il corpo di Amanda Richmond Rogers, 45 anni, è stato ritrovato una domenica di marzo, quattro mesi dopo essere scomparsa mentre tentava di salvare il suo cane Groot dalle acque ghiacciate di un fiume.

La tragedia è avvenuta lo scorso 23 dicembre 2023, quando Amanda e suo marito Brian stavano passeggiando lungo il fiume North Fork Eagle per celebrare il loro 18° anniversario di matrimonio. Durante la passeggiata, il cane Groot è caduto nel fiume ghiacciato. Brian si è tuffato per cercare di salvarlo, ma senza successo. A quel punto, Amanda non ha esitato a lanciarsi nelle acque gelide per salvare il suo amato animale domestico.

"Sapevo dall'espressione sul suo viso che sarebbe andata a salvare il nostro cane", ha raccontato il marito Brian, che ha cercato invano di fermarla. Purtroppo, né Amanda né Groot sono più riemersi dalle acque.

"Amanda è morta da eroina"

Domenica 24 marzo 2024, un passante ha ritrovato il corpo di Amanda fuori dal sentiero di North Fork, con il suo cane Groot ancora tra le braccia. "È davvero morta da eroina", ha commentato Jennifer Richmond, sorella di Amanda.

La coppia aveva quattro figli, che ora piangono la perdita della madre, descritta dal marito Brian come una donna che amava i suoi cani "quasi quanto i nostri figli, erano la nostra famiglia".

L'amore incondizionato di Amanda per il suo cane Groot è un esempio commovente di come gli esseri umani possano arrivare a sacrificarsi per i propri compagni a quattro zampe.