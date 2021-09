Alzheimer, nella Marca più 3.500 nuovi casi ogni anno

TREVISO - In Provincia di Treviso si stimano oltre 14mila pazienti con demenza, con più di 3.500 nuovi casi ogni anno. Il 21 settembre si celebra la giornata mondiale dell’Alzheimer.



Istituita nel 1994 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI), rappresenta in tutto il mondo un momento di informazione e coinvolgimento. Quest’anno l’Ulss2 la celebra con un evento in videoconferenza organizzato dal dottor Maurizio Gallucci, direttore del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze, dal titolo “Alzheimer e Covid19: strategie per la ripresa”.



Durante la conferenza si parlerà di come i pazienti con decadimento cognitivo hanno subito il lock-down e le altre restrizioni relative alla pandemia, manifestando un aumento dei disturbi depressivi e del comportamento con conseguente maggior richiesta di assistenza e di terapie farmacologiche per il contenimento dei disturbi da parte delle famiglie.



“La ripresa in termini di recupero della salute, di longevità e di qualità dell’invecchiamento - sottolinea Gallucci - potrà avvenire attraverso un forte impegno per riabbracciare appieno sani stili di vita quali attività fisica moderata ma continuativa, socializzazione, dieta mediterranea e attività culturali. Il contrasto dei sintomi depressivi e il raggiungimento di un nuovo benessere psicologico potranno avvenire anche attraverso l’arte figurativa, espressione dell’estetica e della creatività, che ha sempre suscitato emozioni, ricordi e suggestioni. Per tali sue caratteristiche è anche una preziosa modalità per stimolare cognitivamente chi inizia a perdere la memoria. Inoltre, l’utilizzo di soluzioni informatiche, resosi sempre più necessario in epoca Covid19, e l’Intelligenza Artificiale si configurano come possibili strumenti di cura nel monitoraggio dei pazienti con affezioni croniche”.

Per iscriversi all’evento del 21 settembre 2021 collegarsi al sito https://tom.aulss2.veneto.it